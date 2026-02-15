Çorum'un sevilen iş insanlarından Metal Tel Örgü & Beton Direk Sahibi Adem Körpeş'in annesi Nuriye Körpeş, hayatını kaybetti.
Merhum İsmail Körpeş'in eşi, Mustafa, Adem, Süleyman, Mehmet ve Emine Körpeş'in anneleri Nuriye Körpeş'in cenazesi bugün (15 Şubat 2026 Pazar günü) ilimiz Oğuzlar İlçesi’ne bağlı Cevizli Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi