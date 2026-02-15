Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Köklerimizden Geleceğe Zekâ Oyunları” etkinliği, öğrencileri geleneksel ve stratejik oyunlarla buluşturacak.

Etkinlikte öğrencilerin, kadim bir miras olan mangala ile sabırla düşünme, hamlelerinin sonucunu öngörme ve stratejik planlama yapma becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Küre oyunu sayesinde ise çok yönlü düşünme, problem çözme, odaklanma ve hızlı karar alma gibi yetkinliklerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında öğrencilerin yalnızca oyun oynamaları değil; düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlanması planlanıyor.

Etkinlik bugün (15 Şubat Pazar günü) AHL Park AVM’de gerçekleştirilecek. Tüm öğrenciler ve veliler programa davet edilirken, katılım için QR kod üzerinden kayıt yapılabileceği bildirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR