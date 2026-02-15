İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024/2025 eTwinning Projeleri Kalite Etiketi Ödül Töreni, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene; Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, il ve ilçe millî eğitim yöneticileri ile çok sayıda eğitim paydaşı ve davetli katıldı.

EĞİTİMİN YILDIZLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Anlamlı gecede, yürüttükleri yenilikçi ve başarılı projelerle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan 182 öğretmen ile Okul Kalite Etiketi kazanan 15 okul/kurum ödüllendirildi.

Program, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın gönderdiği video mesajla başladı. Ardından Kargı Atatürk İlkokulu ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi proje yürütücüsü öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkileyici örnek sunumlar büyük beğeni topladı.

182 ÖĞRETMEN, 15 OKUL ÖDÜLLENDİRİLDİ

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni (TYMM) merkeze alarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, kökleri mazide, hedefi istikbalde olan büyük milletimizin eğitim yürüyüşünün somut meyvelerini hep birlikte görüyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; millî ve manevi değerlerimizi esas alan, çağın gereksinimleriyle uyumlu, üretken, sorumluluk sahibi ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan güçlü bir vizyondur.

eTwinning projeleriyle sınıf kapılarını dünyaya açan öğretmenlerimiz, öğrencilerimize yalnızca bilgi değil; aynı zamanda özgüven, sorumluluk bilinci ve millî duruş da kazandırmıştır. Bu başarı, sabrın, inancın ve birlikte üretme ruhunun en güzel eseridir.

Bir öğrencinin yüreğine dokunan her proje, aziz milletimizin istikbaline atılmış sağlam bir adımdır. Çorum’dan yükselen bu eğitim hamlesi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru attığımız kararlı adımların güçlü bir nişanesidir. Daha çok çalışacağız, Daha çok üreteceğiz, Daha çok başaracağız. Ne mutlu ülkesi için üretenlere ne mutlu geleceği inşa edenlere!”

Ödül töreni, başarıyı taçlandıran ödüllerin takdimi ve geleceğe miras bırakılan toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.