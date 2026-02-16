İl Müftülüğü, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan duyuruya göre, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hatimle teravih uygulaması bu yıl da belirlenen camilerde gerçekleştirilecek. Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim’in baştan sona tilavet edilerek kılınacağı teravih namazları, manevi atmosferi daha da güçlendirecek.

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler şu şekilde sıralandı: “1- Ulu (Muradi Rabi) Camii; 2- Hıdırlık (Süheyb-i Rumi) Camii; 3- Hz. Ali Camii; 4- Murat Hüdavendigar Camii; 5- Kanuni Sultan Süleyman Camii; 6- Orhangazi Camii; 7- Hz. Hüseyin Camii; 8- Köroğlu Camii ve 9- Kışla Camii”

İl Müftülüğü, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi arınma ayı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları hatimle teravih namazlarına katılmaya davet etti. Camilerde gerekli hazırlıkların tamamlandığı ve ibadetlerin huzur içerisinde eda edilmesi için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi