İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programın öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yazarlık alanındaki bilgi ve becerilerini güçlendirmek için düzenlendiği belirtildi.

Haftasonu Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen ve dört ayrı atölye çalışması şeklinde planlanan etkinlikte, hikaye anlatıcılığının temel unsurlarından kurgu mimarisine, estetik atmosfer oluşturmadan yayıncılık süreçlerine kadar yazarlığın farklı boyutları ele alındı.

Etkinlikte ayrıca, öğretmenlere yazma süreci, metin oluşturma teknikleri, yaratıcı yazarlık uygulamaları ve edebi anlatım becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi verildi.

Yapılan atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin ifade gücünün artırılması, öğrencilerde yazma kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitim ortamlarında üretken öğrenme süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı