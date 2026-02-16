Cumhuriyet Halk Partisi Osmancık İlçe Başkanlığı’nın Koyunbaba Köprübaşı mevkiinde bulunan yeni binası bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi günü) saat 14.30’da düzenlenecek törenle açılacak.

CHP Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan yaptığı açıklamada yeni ilçe binasının açılışına CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un da katılacağını ifade etti.

Yeni binada partililere ve Osmancıklılara daha iyi hizmet sunabileceklerini anlatan Arslan, açılışa tüm Osmancıklıları davet ederek, “O gün geldi açılışımıza hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

