Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde “Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimi” düzenlendi.

Oda toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın ile OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç da katıldı.

Ev eksenli çalışanlar, yeni iş kurmayı planlayanlar ve el emeğini dijital platformlara taşımak isteyen girişimcilere yönelik düzenlenen eğitimde, iş kurma ve dijitalleşme süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Programda Av. Esra Karabuğa tarafından katılımcılara; vergi muafiyeti şartları, şahıs işletmesi açma ve şirket kurma aşamaları, e-ticarete başlarken dikkat edilmesi gereken hususlar, resmi ve hukuki başvuru süreçleri ile mikro ihracat yapan işletmeler için sağlanan ihracat destekleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitimde ayrıca dijital pazarlama, çevrim içi satış kanalları ve girişimcilerin karşılaşabileceği hukuki yükümlülükler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yetkililer, ev eksenli üretim yapan ve dijital girişimcilik alanında faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi