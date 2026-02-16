Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde 2026 Öğrenci Seçme Süreci için başvurular başladı. Gençler, hayallerini üretime dönüştürmek için üç aşamalı seçme süreciyle DENEYAP yolculuğuna adım atabilecek.

Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri programı kapsamında 2026 Öğrenci Seçme Süreci için başvurular başladı. Program; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı paydaşlığında yürütülüyor.

81 İLDE, 132 ATÖLYEDE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 132 atölyede uygulanan “Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı” kapsamında öğrenciler, 36 ay boyunca tamamen ücretsiz teknoloji eğitimi alıyor. Program yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp dört ülkede daha uygulanıyor.

Katılımcılar; analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi kritik beceriler kazanırken, projeler geliştirerek fikirlerini somut çıktılara dönüştürme imkânı buluyor. Amaç, teknoloji tüketen değil teknoloji geliştiren bir gençlik yetiştirmek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı’na başvurarak sürece dahil olabilecek.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ

2026 Öğrenci Seçme Süreci başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Başvuruların sona ereceği tarih ilerleyen günlerde duyurulacak. Programa katılmak isteyen öğrenciler detaylı bilgiye ve başvuru ekranına www.deneyap.org adresinden ulaşabiliyor.

