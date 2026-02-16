Çorum Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde, “Şantiye Şefliği Yönetmeliği, Şantiye-M Uygulamasına Gelen Bakış” konulu eğitim semineri düzenlendi. İnşaat sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getiren seminer, Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Özgür Kılıç ile çok sayıda inşaat mühendisi, şantiye şefi ve sektör temsilcileri katıldı.

“ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİSLİK ONURUNUN SAHADAKİ TEMSİLİDİR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Özgür Kılıç, şantiye şefliğinin yalnızca bir unvan değil; büyük bir sorumluluk ve mesleki duruş olduğunu vurguladı. Kılıç, “Şantiye şefliği mühendislik onurunun sahadaki temsilidir. Atılan her imza yalnızca bir evrakı değil, geleceği ve insan hayatını da bağlar” ifadelerini kullandı. Yapı güvenliğinin sahadaki mühendislik disiplinine bağlı olduğunu belirten Kılıç, mesleki farkındalığın ve sahadaki standartların yükseltilmesinin önemine dikkat çekti.

“ŞANTİYE-M UYGULAMASI DAHA PRATİK HALE GELECEK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın da, yaptığı konuşmada inşaat sektörüne ilişkin mevzuatların hazırlanması ve yürütülmesinin Bakanlıklarının görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Yalçın “2019 yılında Bakanlığımızca yürürlüğe alınan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ile kimlerin şantiye şefi olabileceği, şantiye şefi olmak isteyenlerin hangi eğitimleri almış olması gerektiği, kayıtlarının nasıl tutulacağı, kayıtlı şantiye şeflerinin hangi yapıların sorumluluklarını üstlenebileceği, kimler tarafından denetlenecekleri ve denetleme neticesindeki sorumlulukları belirlenmiş oldu. Son olarak geçen yıl eylül ayında bu yönetmelikte yapılan değişiklik ile belirtilen bu işlemlerin dijital ortamda yapılabilmesi için Şantiye-M uygulaması hayata geçirildi. Tabii Şantiye-M uygulaması yeni bir uygulama ve zamanla kendisini şekillendirerek daha pratik hale gelecektir.” dedi.

“YAPI GÜVENLİĞİ, SAHADAKİ UYGULAMAYLA SAĞLANABİLİR”

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter de konuşmasında, yapı güvenliğinin yalnızca projeyle değil, sahadaki doğru ve titiz uygulamayla sağlanabileceğini vurguladı.

Yeter “Başarılı bir mühendislik ve mimarlık çalışması sadece teknik çizimlerde kalmamalıdır. Bir yapının gerçek güvenliği, projedeki detayların sahada mesleki bir ciddiyetle hayata geçirilmesi ve her aşamanın yerinde denetlenmesiyle sağlanır. Şantiye şefliği uzun süre “kâğıt üzerinde bir imza” gibi görüldü. Ancak bugün konuştuğumuz bu yönetmelik, bu anlayışı kökten değiştiriyor. Artık şantiye şefliği, sahada fiilen var olmayı zorunlu kılan profesyonel bir denetim gücü haline gelmiştir. Bu değişim, sadece güvenliği artırmakla kalmayacak; aynı zamanda mesleğimizin itibarını da hak ettiği noktaya taşıyacaktır. Bu doğrultuda Belediyemiz, sahada tanzim edilen tutanakların onaylı projelere uygunluğunu takip ederek yasal süreci tamamlamaktadır. Sizlerin saha disiplini ile bizim idari takibimiz, şehrimizin güvenli yapı stoğuna hizmet etmektedir. Bu eş güdümü korumak temel önceliğimizdir. Yeni dönemdeki dijital takip ve liyakat kriterlerinin, sahadaki uygulama kalitesini çok daha şeffaf bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum.” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK