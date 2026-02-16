Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, sendikanın 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Eğitim-Bir-Sen’in hak ve özgürlük mücadelesindeki kararlı duruşuna vurgu yaptı.

Eğitim-Bir-Sen’in 34 yıllık bir emek, tecrübe ve başarı mücadelesinin adı olduğunu belirten Okumuş, sendikanın eğitim ve bilim çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme noktasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Okumuş açıklamasında, “Eğitim-Bir-Sen, eğitim ve bilim çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme, yasaklarla mücadele etme, özgürlük alanlarını genişletme mücadelesinde 34 yıllık bir emek, tecrübe, başarı ve onur mücadelesinin destanıdır” dedi.

Sendikanın medeniyet değerlerine duyarlı sendikacılık anlayışıyla öncü bir rol üstlendiğini kaydeden Okumuş, Türkiye’nin eğitimden ekonomiye, kültürden demokratikleşmeye kadar birçok alandaki kazanımlarında Eğitim-Bir-Sen’in emeği ve katkısının bulunduğunu dile getirdi.

