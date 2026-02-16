Üçköy Köyü’nden Selma Dikişçi Aktaş’ın eşi, Pelin, Pervin, Pınar, Oğulcan ve Petek’in babaları olan Yaşar Aktaş, geçirdiği bir hastalıktan dolayı Ankara’da hastanede tedavi görüyordu. Aktaş’ın vefatı sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi yarın (17 Şubat 2026 Salı günü) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi