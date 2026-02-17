Çorum İş Kadınları Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu yeniden oluşturulurken, Başkan Ebru Gül Çömüz güven tazeledi.

Başkan Çömüz, önceki dönemde birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu, yeni dönemde de birlikte yol alacaklarını vurguladı.

Kadın girişimciliğini güçlendiren, üretim ve istihdamı artıran projelere öncelik verileceğini söyleyen Ebru Gül Çömüz, “Çorum’da kadın emeğini daha görünür kılmak ve ekonomik güce dönüştürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.