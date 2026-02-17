Hava sıcaklığının artmasıyla açan çiğdem çiçekleri doğaya renk katarken, yöre halkının "Ali gülü" adını verdiği çiçekler özellikle İbikçam Göleti çevresinde güzel görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan tabletlerde Hititler’in çiğdemlerin açmaya başlamasıyla birlikte "AN-TAH-SUM" adı verilen bayram törenleri düzenlediği biliniyor.

Söz konusu bayramlarda çiğdem çiçeği kullanılarak hazırlanan yiyeceklerin bereketli bir yıl geçirilmesi temennisiyle halka ikram edildiği belirtiliyor.

Muhabir: Anadolu Ajansı