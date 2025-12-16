Emrah Öztürk, “Maalesef yine aynı şekilde ülkemizde uyuşturucu kullanımı ve sanal kumar bağımlılığı hızla artmaktadır ve bu gelir adaletsizliğiyle doğrudan ilişkilidir” dedi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin kişileri uyuşturucu ve sanal kumara ittiğini belirten Öztürk’ün konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

“Türkiye'de Gini katsayısı, gelir eşitsizliğini ölçen bir göstergedir (0 tam eşitlik, 1 tam eşitsizlik anlamına gelir). Son olarak 2024 için 0,413 olarak yüksek seviyede ölçülmüştür. Bunun anlamı şudur: Türkiye’de son yıllarda gelir dağılımındaki adaletsizlik net bir şekilde artmıştır. Bunun toplumsal sonuçları vardır. Maalesef yine aynı şekilde ülkemizde uyuşturucu kullanımı ve sanal kumar bağımlılığı hızla artmaktadır ve bu gelir adaletsizliğiyle doğrudan ilişkilidir.

Araştırmalar, yüksek Gini değerlerinin (daha fazla eşitsizlik) bireylerin psikolojik baskı altında kalmasına, kaçış mekanizmaları olarak bağımlılıklara yönelmesine yol açtığını gösteriyor. Toplumdaki sosyoekonomik stres, yoksulluk ve fırsat eşitsizliklerini artırarak bağımlılık eğilimlerini tetikleyebilir.

Sanal kumar, eşitsiz toplumlarda "hızlı zenginleşme" vaadiyle düşük gelir gruplarını hedef alır; yüksek Gini, kumar harcamalarının bağımlılarda yoğunlaşmasını sağlar.

Sonuç olarak Türkiye’de son yıllarda maalesef yoksulluk döngüsü güçlenmiştir. Sosyal adaletin sağlanması için başta ekonomi politikaları olmak üzere eğitim gibi birçok alandaki eksikliklerin hızla giderilmesi gerekmektedir. Yoksa toplum olarak çok ciddi maliyetler ödeyeceğiz.

CHP olarak parti programımızda belirtildiği üzere kalkınma ve ekonomi ve sosyal devlet başlıklarında konunun çözümü mümkündür.”

Muhabir: SELDA FINDIK