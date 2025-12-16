Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi Ceren Kal ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, parti çalışmaları ve yerel yönetim faaliyetleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete; Ceren Kal’ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri ile Yozgat AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Tuba Doğdaş, Zeynep Bolat ve Bahar Hoş katıldı.

Görüşmede, Ortaköy’de yürütülen belediye hizmetleri ve devam eden çalışmalar ele alındı. Yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, kadın kollarının sahadaki çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Taner İsbir, nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti MKYK Üyesi Ceren Kal ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi