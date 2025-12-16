Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Sanat Tarihi Öğretmeni Sevtap Köse ve Felsefe Öğretmeni Ayşe Taşdöven eşliğinde yapılan ziyarette öğrencilere Yeşilay'ın kuruluş süreci, temel amaçları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Şube Başkan Yardımcısı Ahmet çek, ziyarette öğrencilere Yeşilay’ın tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetlerini anlattı.

Ziyarette ayrıca, Yeşilay Şube personeli Ali Mansur tarafından öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Muhabir: Anadolu Ajansı (A.A)