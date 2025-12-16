Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçeleri üzerine yürütülen görüşmelerin tamamlandığını belirten ve değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ahlatcı, yapılan çalışmaların yalnızca ilgili bakanlıkları değil, doğrudan ülkenin kalkınmasını, gençliğe yönelik yatırımları ve kültürel mirasın korunmasını da yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Milletvekili Ahlatcı, bütçe sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve milletin beklentilerine uygun şekilde planlanmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi kapsamında gençlerin sporla buluşması, spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlik projelerinin desteklenmesine yönelik başlıkların ele alındığını belirten Ahlatcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinde ise kültürel değerlerin korunması, turizmin çeşitlendirilmesi ve şehirlerin kültürel potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların öne çıktığını ifade etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, bütçe görüşmeleri sürecinde Çorum’u yakından ilgilendiren konuları da gündeme taşıdıklarını, kentin gençlik, spor, kültür ve turizm alanlarındaki ihtiyaç ve taleplerinin ilgili platformlarda dile getirildiğini kaydetti. Ahlatcı, Çorum’un sahip olduğu tarihi, kültürel ve sportif potansiyelin daha fazla desteklenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.Açıklamasında, tamamlanan bütçe görüşmelerinin önemine değinen Yusuf Ahlatcı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarının bütçeleri üzerine görüşmelerimizi tamamladık. Alınan kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.