Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan’ın başkanlığında, OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, sanayicilerin talepleri, yatırımını tamamlayan firmaların tapu durumları ile altyapı çalışmaları ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.
Yetkililer, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmaların, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yatırımların sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirtti.
Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ