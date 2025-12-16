Kurucusu ve moderatörlüğünü ÇORUM HABER köşe yazarlarından Zeynep Özçerezci’nin yaptığı Edebi Kadınlar Okuma Kulübü ile ÇEKVA Sanat Dostları işbirliğinde düzenlenen “Şiir Dinletisi ve Türkü Günü” etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’ndaki etkinliğe Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şube Başkanı Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇEKVA Çorum Müdürü Ahmet Güngör, ÇORUM HABER Kültür Sanat eki Yazılıkaya Yayın Kurulu üyesi şair ve yazarlar başta olmak üzere çok sayıda şair, yazar ve edebiyatsever katıldı.



Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık sayı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Zeynep Özçerezci etkinlikle ilgili bilgi sundu. Turhan Candan’ın konuşması ile devam eden etkinlikte daha sonra Ozan (Yoloğlu) Muharrem Öztürk, Ozan (Fazlı Baba) Fazlı Koçak ve Ozan Şahin Uğurcan sazları, yazarlar Haydar Ünlüyol, Ozan Cengiz Acar, Hanife Gedik, Derya Bütünoğlu, Elif Kaymazlı ve Gülay Geldi söz ve şiirleri ile dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Programda daha sonra ise Turhan Candan başta olmak üzere Didem Madak, Birhan Keskin, Lale Müldür, İbrahim Gösterir ve Muzaffer Gündoğar gibi sanat dostları, şair ve yazarlar seslendirdikleri şiirlerle büyük beğeni topladı.