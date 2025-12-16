İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan çalışmalarda hırsızlık, cinsel suçlar ve yağma (gasp) suçlarından haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, il genelinde kayıp olduklarına dair müracaat bulunan 4 kadın ve 1 erkek şahsın tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet güçlerinin 24 saat görev başında olduğu vurgulandı.