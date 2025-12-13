İlimiz Mecitözü İlçesi Sarıhasan köyünden gelme, Abdulkadir, Hatice ve Sevda Eker’in babası olan Selahattin Eker’in cenazesi Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da Ulu toprağa verildi. Aynı yerde merhum Zahit Demir’in de cenaze namazı kılındı.
Cenazeye önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi