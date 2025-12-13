A Parti İl Başkanı Müstet, İl Yönetimi ve Kadın Kolları yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği’nde konuk edildi. ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Emine Aydaş, Yıldırım Çıtak, Güngör Atak, Kubilay Olcan, Türkmen Aksoy ve Ali Aslan Koçak tarafından karşılanan A Parti heyeti, gerek parti çalışmaları, gerek dernek faaliyetleri ve yerel gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, “Ülkemizin ortak değerleri, demokratik kazanımları ve toplumsal dayanışmamız adına gerçekleştirdiğimiz bu verimli istişarenin, ilerleyen süreçte de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

ADD Başkanı Demirer ise ülkenin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri etrafında birleşerek hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uğur Demirer, yarın (13 Aralık 2025 Cumartesi günü) saat 19.00’da Güleryüz Restoran’da düzenlenecek olan ADD Dayanışma Gecesine A Parti heyetini de davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi