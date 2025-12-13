Ziyarette; kamu çalışanlarının özlük hakları, çalışma koşulları, maaş ve ücretlerde adalet, sosyal hakların geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik düzenlemeler ele alındı.

AK Parti İl Başkanı Alar, memurların emek ve alın teriyle önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek: “AK Parti olarak; kamuda görev yapan memurlarımızın özlük haklarının güçlendirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaş ve ücretlerde adaletin sağlanması, sosyal hakların genişletilmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Emek ve alın teriyle milletimize hizmet eden tüm kamu çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Alar, sendika yöneticilerine çalışmalarında başarı dileklerini de sunarken, Memur-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş da AK Parti heyetine nazik ziyareti için teşekkür etti.

Okumuş ayrıca ziyarette “Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin; tüm sabit gelirlilerle ilgili maaş düzenlemesi yapılması; Asılsız şikayetlere karşı yasal düzenlemelerin ve güvencelerin artırılması; 1.Dereceye 3600 ek gösterge verilmesi; Emekli maaşlarına seyyanen verilmeyen artışın güncel haliyle eklenmesi; YHS'nın GİH sınıfına geçirilmesi; Emekliye ayrılan memurlarımızın tüm tazminatlarının ve aile yardımı ödeneklerinin emeklilik maaşlarına yansıtılması gibi taleplerini ileterek kapsamlı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi beklentimizi ifade ettik” şeklinde konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK