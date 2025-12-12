Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 123 aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin önemli veriler paylaştı.

Pehlivan, araçların Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla temin edildiğini belirterek, “Sağlanan imkânlarla hedefimiz, Çorum’u huzur ve güvenlik açısından örnek illerden biri hâline getirmektir.” dedi.

"348 bin kişinin GBT’si sorgulandı"

Kent genelinde uygulama ve denetimlerin artırıldığını belirten Pehlivan, son bir yılda 1.202 kahvehane, 901 kafe, 1.402 çay ocağı, 1.205 oyun salonu ve 776 otoparkın denetlendiğini bildirdi.

Bu kontrollerde 348 bin 267 kişinin GBT sorgusunun yapıldığını, 1.971 aranan şahsın yakalandığını açıklayan Pehlivan, 278 tabanca, 193 tüfek, 1 adet makineli tüfek ve 3 el bombası ele geçirildiğini söyledi.

"11 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı"

Pehlivan ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğünün 14 aylık çalışması sonucu, 2014 yılında Alaca’da işlenen bir cinayetin 11 yıl sonra aydınlatıldığını ve şüphelinin yakalanarak tutuklandığını söyledi.

Suç oranlarında düşüşe dikkat çeken Pehlivan, 2025 yılı asayiş bilançosunu da paylaşarak, kişilere karşı işlenen suçların geçen yıla göre %6,9 azaldığını ve bu suçların %97’sinin aydınlatıldığını, malvarlığına karşı işlenen suçlarda %27,3 düşüş yaşandığını ve olayların %89,3’ünün çözüldüğünü, genel asayiş olaylarında ise %11 azalma olduğunu ifade etti.

Çorum’un huzuru için çalıştıklarını kaydeden Pehlivan, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.