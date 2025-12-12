İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve hayırseverlerin destekleriyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 123 yeni araç için tören düzenlendi.

Yeni araçlarla birlikte Çorum’da emniyet ve jandarma teşkilatlarının araç filosu önemli ölçüde güçlendirildi.

Fuar alanında gerçekleştirilen törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt, alınan yeni araçların Çorum’da güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirterek “Emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sağlanması adına büyük katkı sunacak bu araçlar, İçişleri Bakanlığımızın, Çorum Valiliğimizin, kamu kurumlarımızın ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle bugün envanterimize dahil edilmektedir.

Devlet-vatandaş işbirliğinin güzel bir örneği olan bu hizmette emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Araçlarımızın ilimize hayırlı olmasını diliyor, tüm kolluk kuvvetlerimize kazasız görevler temenni ediyorum.”

Başkan Aşgın’dan teşekkür

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında, yeni araçların hem emniyet hem jandarma teşkilatı için hayırlı olmasını dileyerek, sürece katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Vali Ali Çalgan olmak üzere milletvekilleri ve hayırseverlere teşekkür etti.

Milletvekili Ahlatcı: “Yatırımlarımız hızla sürüyor”

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’da devam eden emniyet yatırımları hakkında bilgi verdi. Samsun yolu üzerinde yapımı büyük oranda tamamlanan ve Türkiye’de yalnızca dört ilde bulunan Polis Eğitim ve Moral Merkezi’nin yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Ahlatcı, merkezin Çorum’a değer katacağını ifade etti.

Ahlatcı ayrıca, yeni yapılan modern karakola Çorumlu şehit Emre Beker’in isminin verilmesi için girişimlerin devam ettiğini söyledi.

Vali Çalgan: “Daha etkin hizmet sunmaya olanak sağlayacak”

Vali Ali Çalgan, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde 10 yaş üzeri kolluk araçlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan kampanyanın başarıyla sürdüğünü hatırlatarak “Ülke genelinde yürütülen kampanya kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarına toplam 9 bin 200 yeni araç tahsis edildi. Çorum’da ise bakanlığımız, belediyemiz, İl Özel İdaremiz ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla 123 araç hizmete alınmıştır.

Bu yatırım, kolluk birimlerimizin vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunmasına olanak sağlayacaktır.”

Protokol konuşmalarının ardında yapılan dua sonrası, ilgili birimlere araçların anahtarları teslim edildi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından emniyet ve jandarmaya teslimi yapılan araçların konvoyu ile son buldu.