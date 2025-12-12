Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilecek toplam 123 aracın hizmete alım töreni bugün (12 Aralık 2025 Cuma günü) saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Vali Ali Çalgan’ın teşrifleriyle düzenlenecek olan programda, araçların kurumlara resmi teslimi yapılacak. Törenin, güvenlik birimlerinin operasyonel kapasitesini artırması ve şehir genelinde hizmet kalitesini güçlendirmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Öte yandan araçların teslim töreni nedeniyle Fuar Alanı'nda geçici park kısıtlaması uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre bugün saat 17.00’ye kadar Fuar Alanı’nda araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen süre boyunca bu bölgeye park etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Açıklamada, etkinlik süresince düzenin sağlanması ve trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için vatandaşların duyarlı olmaları rica edildi.

Muhabir: Haber Merkezi