Belediyeler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından 2024 yılında toplam 20,3 milyar metreküp su çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Su ve Atıksu İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre araştırma kapsamındaki belediyeler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından 2022 yılında su kaynaklarından toplam 19,2 milyar metreküp su çekilirken, 2024 yılında toplam 20,3 milyar metreküp su çekildi.

2024 yılında çekilen suyun yüzde 54,6'sı denizden; yüzde 23,6'sı yeraltı ve yüzde 21,8'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 45,4'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde yüzde 93,8'i soğutma amaçlı temin edildi. 2024 yılında tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 81'i belediyeler, yüzde 7,3'ü imalat sanayi işyerleri, yüzde 5,8'i maden işletmeleri ile OSB müdürlükleri, yüzde 4,3'ü köyler ve yüzde 1,6'sı termik santraller tarafından temin edildi.

Alıcı ortamlara 17,2 milyar metreküp atıksu deşarj edilirken soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun yüzde 78,3'ü arıtıldı. Belediye nüfusunun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından 7,5 milyar metreküp su çekildi. Bu suyun yüzde 39,8'i barajlardan, yüzde 29,8'i kuyulardan, yüzde 16,8'i kaynaklardan, yüzde 9,6'sı akarsulardan ve yüzde 3,9'u göl, gölet veya denizlerden sağlandı. Ayrıca Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 59,1'i arıtıldı. Belediye nüfusunun yüzde 92,8'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilirken, toplam Bin 401 belediyenin bin 379'una kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından 5,8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Ayrıca deşarj edilen atıksuyun yüzde 85,4'ü arıtıldı. Belediyeler tarafından arıtılan atıksuyun yüzde 1,3'ü sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldı. Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı ise 255 litre, deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 210 litre olarak hesaplandı.

ÇORUM KAYNAKLARDAN

32.5 MİLYON M³ SU ÇEKTİ

Öte yandan TÜİK verilerine göre Çorum’da su kaynaklarından ise 2024 yılında 32 milyon 529 bin metreküp su çekildi. Bu suyun 7 milyon 72 bin metreküpü kaynaklardan, 728 bin metreküpü göl, gölet ve denizden, 14 milyon 924 bin metreküpü barajlardan, 9 milyon 806 bin metreküpü kuyulardan çekildi. Dağıtılan suyun miktarı ise 24 milyon 164 bin metreküp olarak açıklandı. Alıcı ortamına göre kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen su miktarı ise 25 milyon 810 bin metreküp oldu.

Çorum’un 16 belediyesinin 6 tanesinde 42 milyon 837 bin metreküp arıtma kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi bulunurken, buralarda 18 milyon 523 bin metreküp suyun arıtıldığı; 16 belediyenin 13’ünde ise 29 milyon 941 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisi bulunduğu ve buradan ise 21 milyon 589 bin metreküp atıksuyun arıtıldığı dile getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi