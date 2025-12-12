Ankara’da faaliyet gösteren Gül Kuyumculuk sahibi hemşehrimiz Mesut Kocaker, memleketi Sungurlu’daki öğrencileri unutmadı. Eğitime ve yardımlaşmaya verdiği önemle bilinen Kocaker, kış ayları öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürecek anlamlı bir adım attı.

İş insanı Mesut Kocaker, durumu olmayan 50 öğrenciye ulaştırılmak üzere toplam 50 çift spor ayakkabısı alarak önemli bir bağışta bulundu. Ayakkabılar, Sungurlu esnaflarından Açıkgöz Ayakkabıcısı sahibi Haydar Açıkgöz'den temin edildi. Ayakkabılar, öğrencilere adil bir şekilde dağıtılması ve hızla ulaştırılması için Sungurlu Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Ülkü Ocakları Sosyal Farkındalık Birim Başkanı Volkan Hançeroğlu’na teslim edildi.

Mesut Kocaker’in bu vefalı davranışı, memleket hasretini hayır işleriyle gidermesi ve öğrencilere sağladığı destek Sungurlu kamuoyunda takdirle karşılandı.

