İlk olarak Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım burada ülkücü gençler tarafından tören ve çiçekle karşılandı. Ülkü Ocakları İl Teşkilatı ile bir araya gelen Genel Başkan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaparak, ülkücü gençlerin bilim, teknoloji, eğitim ve kültürel faaliyetlerde öncü olması gerektiğini ifade etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Ülkü Ocakları bünyesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Sınıfı ile Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Sınıfını da ziyaret etti. Öğrenciler ve kursiyerlerle yakından ilgilenen Ahmet Yiğit Yıldırım, samimi bir ortamda sohbet ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

“Türk gençliği; sağlam duruşu ve yüksek hedefleriyle geleceğimizi şekillendirecek iradenin adıdır” diyen Genel Başkan Yıldırım burada ülkücülerin bilimde, teknolojide, eğitim ve kültürel faaliyetlerde öncü olması gerektiğine dikkat çekti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan da Genel Başkan Yıldırım’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

MHP’YE ZİYARET

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra ise MHP Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah Güdek, önceki dönem Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve parti yöneticileri ile biraraya gelen Yıldırım, görüşmede ülkücü hareketin gençlik yapılanması, kurumsal bütünlüğü ve geleceğe yönelik ortak vizyonu ile ilgili istişarede bulundu.

MHP İl Başkanı Çıplak da nazik ziyareti ve Türk gençliği adına yaptığı özverili çalışmalar için Yıldırım’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

ATÖLYEYİ İNCELEDİ

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım son olarak Sanat Sokağı içerisinde Ülkü Ocakları’nın açtığı Kutadgu Bilig Sanat Atölyesi’ni ziyaret ederek sanatın ruhunu şekillendiren ülküdaşları ile biraraya geldi. Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Yıldırım: “Sanatla yoğrulan Türk gençliği, milletinin kültür mirasını yarınlara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi