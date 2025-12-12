Çorum merkeze bağlı Narlık Köyü’nden Gülser Çirkin (65), hayatını kaybetti.

Eski kamyoncu esnafından Gürsel Çirkin’in eşi, Turgay, Tülin ve Tülay’ın annesi, Özcan Çirkin Petrol Sahibi Karabey Çirkin ile Bektaş Çirkin’in yengesi, Mislerovacığı Köyü’nden Bektaş Kılıçoğlu’nun ablası olan Gülser Çirkin, yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Narlık Köyü mezarlığında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi