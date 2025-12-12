Çorum’da düzenlenen “Bir Atasözü ya da Deyim” temalı Nesne Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Dilimizin Zenginlikleri Projesi Eylem Planı” kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimizdeki okullarda yürütülen kültürel ve dilsel farkındalık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen Liselerarası “Bir Atasözü ya da Deyim” temalı Nesne Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Yarışma; öğrencilerin atasözleri ve deyimlerin taşıdığı derin anlamları yaratıcı tasarımlarla ifade etmelerini, dilimizin zenginliğini güncel ve özgün ürünlerle yorumlamalarını amaçladı. Öğrenciler, seçtikleri atasözü veya deyimi somut bir nesneye dönüştürerek hem kültürel mirası yaşattı hem de tasarım becerilerini ortaya koydu.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Değerlendirme komisyonu tarafından yapılan titiz incelemeler sonucunda il birincisi tasarım belirlendi. Buna göre Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Bozkurt il birincisi seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Jüri tarafından özgün tasarımıyla takdir edilen Bozkurt, ödülünü düzenlenen törende İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağların elinden aldı. Programda öğrencinin yaratıcı yaklaşımı, gösterdiği çaba ve dilimizin inceliklerini yansıtmadaki başarısı vurgulandı.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, yaptığı değerlendirmede yarışmaların öğrencilere hem kültürel mirası tanıma hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirterek, “Gençlerimizin dilimize sahip çıkması, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyor” dedi. Okul yöneticileri ve öğretmenler de öğrencilerinin il çapında elde ettiği dereceden gurur duyduklarını ifade etti.

