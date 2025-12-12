Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen “Dayanışma Gecesi” yarın (13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı) saat 19.00’da Güleryüz Tesislerinde gerçekleştirilecek.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, yerel sanatçıların konser vereceği, zeybek gösterisinin yapılacağı etkinliğe tüm Çorum halkını davet etti.

Dayanışma gecesinde Çorumlu yerel sanatçı Nazlı Kalender ve Güleryüz Restoran Müzik Grubu seçme türkülerle davetlilerin huzuruna çıkacak. Gecede ayrıca KADEŞ Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ekibi, zeybek gösteri yapacak.

Dernek üyeleri, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasiler ve Çorum halkı arasında dayanışma ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen gecenin davetiyeleri ADD Çorum Şubesi’nden veya dernek yöneticilerinden temin edilebilecek.

Muhabir: Haber Merkezi