Gazetemiz köşe yazarı, yazar-şair Mustafa Aydınlı, TÜYAP 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılıyor.

Son Adım Yayınları tarafından yapılan açıklamada, Aydınlı’nın fuar kapsamında düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya geleceği bildirildi.

Aydınlı, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, 13.00–20.00 saatleri arasında 7. Salon – 797 C numaralı stantta kitaplarını imzalayacak.

Fuarda, Aydınlı’nın şiir kitapları “Keşiş Dağı” ve “Gün Değil”, ayrıca deneme ve düşünce türündeki eserleri “Yarın” ile “Bir Ülke Düşünün” okurların beğenisine sunulacak.

Mustafa Aydınlı, edebi üretimleri ve toplumsal konuları ele alan yazılarıyla hem bölgemizde hem de ulusal ölçekte geniş bir okur kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Kitap Fuarı’na katılımı, hem bölgemizin kültür hayatına hem de gazetemizin edebiyat alanındaki görünürlüğüne katkı sağlayacak nitelikte olacağı değerlendiriliyor.

İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl da çok sayıda yayınevi ve yazarın katılımıyla binlerce okuru ağırlayacak.