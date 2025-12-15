Geleneksel Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık 2025 tarihleri arasında kutlanıyor. Eğitimci Damla Karagöz ise, çocuklarının okulu 19 Mayıs İlkokulu’nda farklı bir “Yerli Malı Haftası” kutlamasına önayak oluyor.

“Artık tüketen değil üreten bir ülkeyiz” sloganından yola çıkan Karagöz, Çorum’un üreten bazı firmalarını tanıtan tiyatral bir metin yazdı. Üçüncü sınıf öğrencileri, bugün saat 13.30’da okul salonunda düzenlenecek programda sahne alarak örnek Çorum firmalarını tanıtacaklar.

Yerli Malı Haftası’nın aynı zamanda “tutum haftası” olduğunu belirten Damla Karagöz, 1. sınıflara da kumbara tasarımı yaptırdı.

3. Sınıf öğretmeni Murat Keskin ile 1. sınıf öğretmeni Songül Öztürk’ün bu çalışmalarında kendisine olağanüstü yardımcı olduklarını belirten Karagöz, program öncesi ikramlarda bulunmak üzere sorumluluk üstlenen velilere de ayrıca teşekkür etti.