Çorum merkez Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hayalleri gerçeğe dönüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen özel etkinlikte öğrenciler, polis üniforması giyerek bir günlüğüne “komiser” olmanın heyecanını yaşadı.

Etkinlik boyunca özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, onlara eşlik eden öğretmenler, veliler ve emniyet personeli de bu özel anların sevincine ortak oldu.

Polis ekipleri tarafından öğrenciler için hazırlanan program kapsamında çeşitli uygulamalar tanıtıldı, araçlar incelendi ve öğrenciler keyifli anlar geçirdi.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetimi, anlamlı etkinliğe verdikleri destekten dolayı Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Öğrencilerin unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağlayan etkinlik toplumda farkındalık oluşturdu.

Muhabir: Haber Merkezi