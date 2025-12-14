Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanlığı, partinin kuruluş yıllarında görev alan teşkilat mensuplarını bir araya getiren “Vefa Buluşmaları”na devam ediyor.

Son düzenlenen programa 2002–2006 döneminde AK Parti İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş eski yöneticiler ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, buluşmada, kuruluşundan bugüne teşkilatın her kademesinde emek vermiş isimleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Alar, AK Parti’nin yalnızca geleceğe yürüyen değil, aynı zamanda geçmişine sahip çıkan, emeği, fedakârlığı unutmayan bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

Yakup Alar, katılımlarıyla programa değer katan tüm eski il ve merkez ilçe yöneticilerine teşekkür ederek, güçlü teşkilat yapısı ve birlik ruhuyla “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Programda, partinin kuruluş sürecine dair hatıralar paylaşılırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Teşkilat ruhunun ve dava bilincinin güçlenmesine katkı sunan buluşmada, vefanın AK Parti için bir söylemden öte bir duruş olduğu ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi