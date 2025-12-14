Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 24’üncü Halk Günü programında vatandaşların sorunları dinlendi.

Program kapsamında halkın talep, sorun ve önerileri tek tek dinlenerek not alındı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Halk Günü buluşmalarının, vatandaşla doğrudan temas kurmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Milletvekili Tahtasız, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Çorum’un sesi bizim önceliğimizdir. Halkımızın derdi bizim derdimizdir. Sorunları yerinde dinlemeye, çözüm için takipçisi olmaya ve vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz.”

CHP İl Başkanlığı’nın Halk Günü buluşmalarını düzenli olarak sürdürerek, kentteki sorunların çözümüne katkı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi