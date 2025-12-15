2025-2026 Amatör Futbol Sezonunda, 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Dodurga Beyliği Spor Kulübü’nün ana sponsoru belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, MCEM Bilişim ve Nanoteknolojileri ile ana sponsorluk anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Dodurga Beyliği Spor Kulübü Başkanı Serhat Gökşen ve takım kaptanı Kadir Teril, sponsorluk anlaşması sonrası MCEM Bilişim ve Nanoteknolojileri sahibi Mehmet Cem Elik’e 19 numaralı kulüp forması hediye edip desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.