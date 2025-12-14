Mücadelenin ikinci yarısında Çorum FK’nın bir atağı sonrası karşılaşmayı locadan takip eden Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Onursal Başkan Muhsin Dere ve Çorum FK’lı yöneticiler pozisyona tepki gösterdi. Çorum FK’lı yöneticilerin bu tepkisi sonrası Sivasspor tribününden birkaç taraftar sözlü saldırıda bulundu.

Kırmızı-Siyahlı yöneticiler Sivassporlu taraftarların tepkisine sözlü şekilde karşılık verince bir anda gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile Sivassporlu taraftarlar o alandan uzaklaştırılarak sakinleştirildi.