Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sivasspor karşısında deplasmanda aldıkları 1 puanın çok değerli olduğuna dikkat çekerken, son maçın son dakikasına kadar pes etmeyeceklerinin altını çizdi.

1-1 biten karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muhsin Dere, mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini kaydederken, “Talihsiz bir şekilde kaçırdığımız mutlak gol pozisyonlarını değerlendirebilsek galibiyet hiç de zor olmayacaktı.

Buna rağmen; pozisyon üretmekte yetersiz kaldığımız bu maçta tecrübeli Sivasspor’dan aldığımız 1 puan, zorlu hava şartları da göz önünde bulundurulduğunda oldukça değerli. Ligde, son maçımızın son dakikasına kadar pes etmek yok. Hedefimiz Süper Lig” ifadelerini kullandı.