Arca Çorum FK’nın sakatlıklardan baş alamayan Angolalı kanat oyuncusu Geraldo, haftalar sonra Sivasspor maçının kadrosunda yer alarak sakatlıktan döndü.

Geçen sezondan beri sakat olan ve bu sezon Keçiörengücü maçında 18, İstanbulspor maçında ise 45 dakika süre alabilen Geraldo, 19 Eylül’deki İstanbulspor karşılaşmasında sakatlandıktan sonraki süreçte ilk kez Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı. Angolalı oyuncu, sakatlıktan çıktıktan sonra takımla henüz taktik antrenmanlarında yer alamamasına rağmen kadronun kısıtlı olması nedeniyle Sivas deplasmanına götürüldü.

Tam 85 gün aradan sonra maç kadrosunda yer alan Geraldo karşılaşmayı kulübede tamamladı.