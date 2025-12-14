Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 15.hafta maçında Arenaspor Çorum’da Trabzon temsilcisi Beşikdüzüspor’u konuk etti. Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma adeta nefesleri kesti. İlk seti 5 sayı farkla kaybeden Çorum Arenaspor ikinci sette oyuna ağırlığını koyarak seti 7 sayı farkla kazandı ve skoru dengeledi. Üçüncü sette iki takımda denk bir mücadele ortaya koyarken, uzatmalarda 30-28 kazanan Arena’nın sultanları 2-1 öne geçti. Dördüncü sette üst üste hatalar yapan Çorum Arenaspor bu seti 25-17 kaybetti ve maç final setine taşındı.

Final setinde iki takımda izleyenlere büyük bir heyecan yaşatırken, son bölümde rakibini blok sayı ile durduran Çorum Arenaspor seti 17-15 maçı da 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Arenaspor puanını 21’e yükseltirken, konuk Beşikdüzü ise 27 puanda kaldı.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Muammer Bulut, Safa Tarun.

ÇORUM ARENASPOR: Beril, Doğa, Ecrin, Zeynep, Irmak Deniz, Beyza, İkra, İlayda, Fatma Nur.

TRABZON BEŞİKDÜZÜSPOR: Aleyna, Nesibenur, Gamze, Ayşe Nur, Gizem, Nisa, Bengü, Yıldız, Zerda, Ecrin, Alara, Gülizar, Sena.

SETLER: 20-25, 25-18, 30-28, 16-25, 17-15.

SÜRE: 2 saat 30 dakika.

GÖZLER BORDO-MAVİ MAÇINA ÇEVRİLDİ

Beşikdüzü galibiyetinin ardından Arenaspor’da gözler bir diğer Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi 61 maçına çevrildi.

TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 17.hafta maçında Arenaspor yarın (15 Aralık Pazartesi) şampiyonluk mücadelesi veren Bordo-Mavi 61’i konuk edecek. Bugün Beşikdüzü’nü zor da olsa 3-2 mağlup eden Çorum Arenaspor yarın da Bordo-Mavi’yi yenerek üst üste iki galibiyet almak istiyor.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.