Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Sivil Savunma Amiri Yasin Vargeloğlu gözetiminde, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi tarafından kapsamlı bir yangın söndürme eğitimi aldı.

Eğitime, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Kılıç başta olmak üzere, müdürlük personeli tam kadro katılım gösterdi.

Eğitim sayesinde sağlık personelinin olası yangın durumlarında doğru ve hızlı müdahale etme yetkinlikleri artırılmış oldu. Önce eğitim alan personel daha sonra ise öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.

