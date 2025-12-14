Kaymakam Köksal’a ziyaretlerde Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Kayalı ile Sosyal İnceleme Görevli personelleri eşlik etti.

Vakıf hizmetlerinden faydalanan özel gereksinimli bireylerin durumlarını yerinde inceleyen Köksal, ailelerin hal ve hatırlarını sorarak ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde, ailelerin mevcut durumları hakkında Vakıf Müdürü Hakan Kayalı ve vakıf personellerinden bilgiler aldı.

Kaymakam Mutlu Köksal, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmaların sürdürüleceğini ve devletimizin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi