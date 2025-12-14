Doğup büyüdüğü memleketinde aynı çatı altında ekmeklerini kazanarak sorunlarla birlikte mücadele ettiklerini dile getiren Aşutoğlu bugüne kadar olduğu gibi her zaman esnafın sesi olmaya ve onların sorunları ile ilgilenmeye çalıştığını kaydetti.

Her zaman esnafın haklarını savunan bir anlayış ile hizmet ettiklerini de belirten Osman Aşutoğlu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Her zaman 24 saat anlayışı ile esnafın tüm işlerinde yerine göre abi yerine göre kardeş bazen de arkadaş olarak bir çaba ve gayretle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Burası gönül kapısı, özellikle belirtiyorum hiçbir maddi beklenti gözetmeden yönetimim ve şahsım sorumluluğumuzun bilincinde olarak üyelerimizin güveninize layık olmak için görevimizi sürdürdük. Seve seve yaşantımızdan da taviz vererek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada alnımızın akıyla hizmet için güne Bismillah ile kepenk açan, Allah için Allah’ın adı ve izni ile işe başlayan helal kazanan, harama meyletmeyen ve ülke ekonomisin temel direği esnaflarımızı temsil için Niyet Hayır Akıbet hayır diyerek aynı anlayışı sürdürmek için 13 Ocak 2026 tarihinde yapacağımız kongrede yeniden Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler esnaf odası başkanlığına adayım”

Muhabir: Haber Merkezi