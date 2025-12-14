Türk Kızılayı Sungurlu Şubesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve giyecek yardımı yapmaya devam ediyor.

Çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kızılay Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu şunları söyledi.

“Kızılay, yardımlaşmanın, merhametin, dayanışmanın, insanlığın sembolüdür. Nerede bir ihtiyaç varsa oradayız, olmaya da devam edeceğiz. Veren el ile alan eli buluşturmak tarif edilmez bir duygudur. Umutla bizleri bekleyenler oldukça onlara el uzatacak vicdan sahipleri de olacaktır.

Çünkü biz çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve en güçlü yardım teşkilatlarından biriyiz. Biz Türk Kızılayıyız. Biz "... gökyüzüne her baktığınızda hep hilâli göreceksiniz" sözünü tutma derdinde olanlarız.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ