AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, özel öğrencilerle bir araya gelerek hediye verdi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Nuh Aluç, beraberinde Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı ve Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ile birlikte Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Aluç ve beraberindekiler özel öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Nuh Aluç, “Engelliler Günü vesilesiyle, ilçemizin en özel yüreklerinin bulunduğu Bölükbaşı Özel Eğitim Okulu’nda kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Kadın Kolları Başkanımız Neşe Tokatlı’nın öncülüğünde hazırlanan bu anlamlı programa, Gençlik Kolları Başkanımız Alaattin Enes Özdemir ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte katıldık. O güzel çocukların gözlerindeki ışık, sevgiyi ve umudu bize bir kez daha hatırlattı. Onların her biri, hayatın en saf halini bize gösteren birer rehber… Bizler için sadece bir gün değil, her gün hatırlanmaları, desteklenmeleri ve yanında olunmaları gereken özel bireylerimizdir.

AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı olarak; engelleri birlikte aşacağımıza, her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Bugün orada hissettiğimiz sevgi, samimiyet ve o masum tebessümler bizim için en büyük motivasyon oldu. Bu anlamlı programı düzenleyen Neşe Başkanımıza ve gönülden destek veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Engellerin gönüllerde olmadığı bir Sungurlu için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

