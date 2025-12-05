Tokat'a giderek bir dizi ziyaretlerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Dere; “Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret ettim. İç Anadolu'daki kadim şehirlerimizden Tokat'ımıza Üretken Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerde bulunan kıymetli Belediye Başkanımızla, Belediye işleri konulu verimli bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve verimli istişareleri sebebiyle Sayın Başkanımıza ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu da nazik ziyaret için Başkan Dere’ye teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ