İlçe Başkanı Aluç, yaptığı açıklamada ilçenin üretimle, istihdamla ve güçlü yatırımlarla geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı. Başkan Aluç, açıklamasına şöyle devam etti: "Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’mizde savunma sanayii alanında çok önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alan tahsisi yapılan Hava Savunma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., barutun ana hammaddesi olan alfa selüloz üretimi ile ilçemize büyük bir katma değer sağlayacak.

Firma yetkilisi Bilhan Başeymez, tesisin faaliyete geçmesiyle yıllık 20 bin ton üretim yapılmasının planlandığını ve yatırımın yabancı sermaye ortaklığıyla gerçekleştiğini ifade etti. Fabrikanın hizmete alınmasıyla 400 kişilik istihdam oluşacak olması ise hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır.

Parsel tahsis sözleşmesi, Sungurlu OSB Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakamımız Mutlu Köksal tarafından imzalanarak süreç resmen tamamlandı. Sungurlu, durmuyor; üretimle, istihdamla ve güçlü yatırımlarla geleceğe emin adımlarla yürüyor. AK Parti olarak ilçemizin her alanda büyümesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Muhabir: Haber Merkezi