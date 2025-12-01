Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu’nda öğrencilerin hazırladığı Atasözleri ve Deyimler Sınıf Sergisi açıldı.

Öğrencilerin kültürel değerlerimizi daha yakından tanıması amacıyla 4/C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Doğan Özel yönetiminde ve gözetiminde hazırlanan Atasözleri ve Deyimleri Sınıf Sergisi büyük ilgi gördü. Öğrenciler, seçtikleri atasözleri ve deyimleri renkli afişler ve görseller ile sergileyerek hem eğlendiler hem öğrendiler.

Sergiyi ziyaret eden tüm sınıflardan olumlu geri dönüşler alan öğrenciler keyifli bir öğrenme ortamı oluşturmuş oldu.

Muhabir: Haber Merkezi